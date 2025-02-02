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Начфин администрации Котласа Елена Корякина получила 5 лет колонии

Котласский городской суд Архангельской области вынес приговор бывшему заместителю главы администрации – начальнику финансового управления ГО АО «Котлас». Она признана виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностным полномочиями), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Судом установлено, что осужденная с мая 2021 г. по ноябрь 2023 г.  путем согласования первичных учетных документов, содержащих заведомо ложные сведения об исполнении обязательств по муниципальным контрактам, заключенным управлением с двумя индивидуальными предпринимателями города, похитила путем растраты бюджетные денежные средства на общую сумму более 5 млн рублей.

Она же с июня 2021 г. по август 2023 г. подписала документы, на основании которых подчиненным ей работникам администрации выплачены денежные поощрения и премии в завышенном размере, а в последующем требовала от указанных лиц передать ей часть полученных денежных средств. В результате осужденная получила более 870 тыс. рублей.

Также в октябре 2023 г. женщина, в нарушение требований трудового законодательства, превышая свои полномочия, подписала документы, на основании которых руководитель подведомственной организации незаконно из фонда оплаты труда получил выходное пособие в размере трех среднемесячных заработков на сумму более 930 тыс. рублей. 

Осужденная частично признала свою вину.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функция представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 3 года.

Заявленные прокурором исковые требования о взыскании с осужденной ущерба, причиненного преступлениями ГО «Котлас» на сумму более 6 млн рублей удовлетворены. 

Имущество, добытое в результате совершения преступлений конфисковано в доход государства. 

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области и расследовано Котласским МрСО СУСК России по Архангельской области и НАО.

20 февраль 17:37 | : Скандалы

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