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Юный хулиган из Плесецкого округа ответит в суде за разбитый мемориал

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 16-летнего жителя Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного  п. «б» ч. 2 ст. 243.4  УК РФ (повреждение и уничтожение расположенных на территории РФ мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, в том числе в период Великой Отечественной войны, в целях причинения ущерба историко- культурному значению такого объекта). 

Следствием установлено, что 9 ноября 2024 года вечером несовершеннолетний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно повредил мемориальное сооружение, расположенное в сквере у школы в поселке Плесецк, нанеся удары кулаками по четырем стендам с фотографиями и именами лиц, защищавших Отечество, в том числе в период Великой Отечественной войны. Своими действиями подследственный причинил ущерб историко- культурному значению объектов, а также имущественный ущерб на сумму 40 тысяч рублей. 

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном, возместив причиненный ущерб, и объяснил следователю свои действия алкогольным опьянением. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовный кодекс РФ за указанные действия предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.

31 январь 11:02 | : Скандалы

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