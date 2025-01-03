Юный хулиган из Плесецкого округа ответит в суде за разбитый мемориал

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 16-летнего жителя Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение и уничтожение расположенных на территории РФ мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, в том числе в период Великой Отечественной войны, в целях причинения ущерба историко- культурному значению такого объекта).

Следствием установлено, что 9 ноября 2024 года вечером несовершеннолетний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно повредил мемориальное сооружение, расположенное в сквере у школы в поселке Плесецк, нанеся удары кулаками по четырем стендам с фотографиями и именами лиц, защищавших Отечество, в том числе в период Великой Отечественной войны. Своими действиями подследственный причинил ущерб историко- культурному значению объектов, а также имущественный ущерб на сумму 40 тысяч рублей.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном, возместив причиненный ущерб, и объяснил следователю свои действия алкогольным опьянением.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовный кодекс РФ за указанные действия предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.