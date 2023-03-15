Вандал из Пинежского района приговорен к принудработам за разбитый мемориал

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности 30-летнему жителю Пинежского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение расположенного на территории РФ мемориального сооружения, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, в целях причинения ущерба историко- культурному значению такого объекта).

Следствием и судом установлено, что 15 мая 2022 года в деревне Занюхча Пинежского района осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно, из хулиганских побуждений, с целью причинения ущерба, толкнул мемориальную стелу с гравировкой имен лиц, защищавших Отечество в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в результате чего стела упала и переломилась пополам.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия и в суде осужденный признал свою вину, раскаялся в содеянном и объяснил свои действия алкогольным опьянением.

Приговором Пинежского районного суда ему назначено наказание в виде принудительных работ сроком 1 год 5 месяцев с удержанием 10% из заработной платы осуждённого в доход государства.