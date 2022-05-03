Разрушителя воинского мемориала в Карпогорах приговорили к принудработам

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 52-летнему жителю Пинежского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение зданий, порча имущества в иных общественных местах) и п. «б» ч.2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение расположенных на территории РФ других мемориальных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, в целях причинения ущерба историко- культурному значению таких объектов).
Следствием и судом установлено, что 7 марта 2022 года в ночное время осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражая свое субъективное мнение, желая совершить осквернение и порчу зданий и сооружений, при помощи аэрозольного баллончика краской черного цвета нанес надписи, символы и оскорбительную лексику на общественные сооружения в селе Карпогоры, а также на мемориальную доску с графическим изображением, увековечившую память погибшего при защите Отечества в период Великой Отечественной войны Героя Советского Союза Михаила Теплова.
Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области.
В ходе допроса на стадии предварительного следствия и в суде осужденный признал свою вину.
Приговором суда ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 360 часов.