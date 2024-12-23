Дело котласского начфина. Как и чем злоупотребляла Елена Корякина

21 января 2025 года в Котласском городском суде состоится заседание по уголовному делу в отношении экс-начфина городской администрации Елены Корякиной.



Чиновницу обвиняют в присвоении и растрате (ч.4 ст.160 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) и в превышении должностных полномочий («е» ч.3 ст. 286 УК РФ).



С подробностями третьего обвинения (превышение должностных полномочий) пытаются разобраться наши котласские коллеги:



- Как указывалось ранее в пресс-релизах РУФСБ по АО, областной прокуратуры и ОЭБ и ПК ОМВД России «Котласский», Елена Корякина в октябре 2023 г. в нарушение требований трудового законодательства, превышая свои полномочия, подписала документы, на основании которых директор ОК и ТС Степан Слотин незаконно из фонда оплаты труда ОК и ТС получил выходное пособие в размере более 930 тыс. рублей.



А теперь давайте еще раз вспомним предысторию.



Сразу после выборов в сентябре'23, Степан Слотин был уволен начальником УГХ Алексеем Норицыным, без всяких там "золотых парашютов" по основаниям ст.278 ТК РФ.



В последствии Норицын отменил свое распоряжение об увольнении Слотина, и уже спустя месяц - 20 октября 2023 г., распоряжение о прекращении трудовых отношений по основаниям п.1.ч.1 ст.77 ТК РФ, т.е. по соглашению сторон со Слотиным подписала начфин администрации Елена Корякина, на тот момент и.о. главы города.



Понятно, что устроенный Корякиной «перфоманс с увольнением» выглядит как-то дико, ведь всем известно, что функции работодателя по отношению к директору ООО "ОК и ТС" тогда выполняло Управление городского хозяйства (А.А. Норицын). Тогда почему она?



И вот тут Елена Корякина постановлением и.о. главы от 18 октября 2023 года № 2419 признала утратившим силу п. 3 постановления администрации МО "Котлас" от 29 октября 2018 года № 2231 и прекратила осуществление Управлением городского хозяйства (А.А. Норицын) функции работодателя в отношении директора ООО "ОК и ТС".



Вот поэтому Корякина сама все подписала и уволила Степана Слотина с "бонусами", за что ей следствие и вменяет превышение должностных полномочий («е» ч.3 ст. 286 УК РФ).



И так случайно совпало, что незадолго до увольнения Степана Слотина, на должность зам. директора ОК и ТС пришло «юное дарование» - Виталий Агафонов.



Но давайте разберемся, неужели Корякина настолько самостоятельная личность, что спокойно могла вносить изменения в полномочия начальников управлений администрации и даже увольнять руководителя крупнейшего МУПа, не согласовывая свои действия с вышестоящим руководством, как минимум, на уровне консультаций? Очень сомнительно.



Как уточнили наши источники, Корякина подписала распоряжение об увольнении Слотина, потому что во второй раз руководитель УГХ Алексей Норицын отказался увольнять Степана Слотина, и тогда подписать распоряжение об увольнении было поручено председателю одного из комитетов Управления городского хозяйства, но после её отказа со словами: «это уголовка, я такое подписывать не буду», у «гениев менеджмента» родился план по внесению изменений в полномочия УГХ и увольнению Слотина.



Кому было выгодно увольнение Слотина? Ответ очевиден – Виталию Агафонову.



Кстати, размер причиненного предприятию ущерба на сумму 930 тыс. руб. следствию заявил сам директор ОК и ТС Виталий Агафонов (!), а сейчас он вероятно понял, что «встрял» и резко «включил заднюю», обкладываясь различными экспертизами и заседаниями комиссий, что мол никакого ущерба предприятию не причинялось. Получается, что Агафонов ввел следствие в заблуждение?



А как же показания других работников администрации, которые в ходе предварительного следствия заявляли, что ущерб имел место?



Вот только все работники администрации принимавшие участие в данном “мероприятии”, а также ставшими невольными свидетелями противоправных (на наш взгляд) действий господ Агафонова уже вызваны в суд в качестве свидетелей, где без сомнения подтвердят свои показания данные в ходе предварительного следствия.



Да и сама Елена Корякина уже заявила о своем несогласии с вменяемым ей «превышением» и уже дала показания о том, как всё было на самом деле.



На этом аттракцион неслыханной щедрости не закончился, чтобы освободить место был уволен с “золотым парашютом” заместитель директора по финансовым вопросам.



Есть там расходы и побольше…



Удивляет другой факт, за прошлый год “ОКиТС” выплатило в бюджет города всего 800 000 рублей, что ничтожно мало по сравнению с прошлыми годами, а вот на решение других вопросов предприятие денег не жалеет.