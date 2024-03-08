Экс-начфин Котласа Елена Корякина подозревается в новом преступлении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела выявлен новый эпизод преступной деятельности бывшего заместителя главы администрации городского округа Архангельской области «Котлас» Елены Корякиной. Она подозревается в присвоении вверенных денежных средств (ч.3 ст. 160 УК РФ).

Следствием установлено, что подследственная с июня 2021 года по август 2023 года подписывала необходимые документы, на основании которых подчиненным сотрудникам одного из управлений администрации осуществлялись выплаты денежных поощрений и премий. Лица, находившиеся в служебной зависимости, передали подследственной денежные средства в общей сумме более 870 тысяч рублей, которые она присвоила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Настоящее уголовное дело соединено с ранее возбужденным уголовным делом по обвинению указанного лица в получении взяток (п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ, ч. 2 ст. 290 УК РФ), в рамках которого по ходатайству следователя судом в отношении фигурантки была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов оперативно- розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области и ОЭБиПК ОМВД России «Котласский».

Дело находится в производстве следователя Котласского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Продолжается проведение следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.