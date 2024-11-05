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Лосиная охота в Шиловском заказнике влетела двум местным жителям в большую копеечку

Красноборский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновными двоих местных жителей по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с применением механического транспортного средства на особо охраняемой природной территории, группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба).

Установлено, что осужденные в зимний период 2019 г. и 2022 г. на территории района с использованием снегоходной техники осуществляли незаконную охоту на лосей в Шиловском государственном биологическом заказнике регионального значения, относящемуся к особо охраняемой природной территории, где любительская охота запрещена.

Приговором суда осужденным назначены наказания в виде штрафов на суммы 1 млн 350 тыс. рублей и 900 тыс. рублей. У осужденных конфисковано оружие, боеприпасы и снегоход. 

Кроме того, судом удовлетворен иск прокурора на сумму 2 млн 800 тыс. рублей о возмещении причиненного природным ресурсам Российской Федерации ущерба, сохранен арест на имущество обвиняемых в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска. 

Приговор суда вступил в законную силу.

Подобная бесконтрольная незаконная охота на особо охраняемой территории стала возможна вследствие злоупотребления своими должностными полномочиями родственников осужденных, являющихся экспертами обособленного структурного подразделения «Шиловский государственный биологический заказник регионального значения» ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды». Приговоры суда состоялись по ним в 2023 г. и вступили в законную силу. 

Должностные лица признаны виновными по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), им назначено наказание в виде лишения свободы условно с возложением дополнительных обязанностей.

(фото с https://smolnarod.ru) 

28 ноябрь 10:43 | : Скандалы

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