В Архангельской области нелюди подожгли собачий приют

21 ноября в ОМВД России по Вельскому району поступила информация о возгорании деревянной постройки напротив дома 48 по улице Заводской. В помещении располагались вольеры для собак. В результате пожара погибло двое животных.

На место выехала следственно-оперативная группа, а также руководители отдела полиции. Стражи порядка установили, что причиной возгорания стал поджог. В ходе осмотра места происшествия обнаружены предметы, имеющие значение для расследования преступления.

Следственным отделом ОМВД России по Вельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и частью 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными».

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Граждан, обладающих сведениями о лицах, причастных к совершению преступления, просьба обратиться в органы внутренних дел по телефонам: 8 (881836) 6-37-02 или 02.

(фото с https://bloknot.ru)