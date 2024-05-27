Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области нелюди подожгли собачий приют

21 ноября в ОМВД России по Вельскому району поступила информация о возгорании деревянной постройки напротив дома 48 по улице Заводской. В помещении располагались вольеры для собак. В результате пожара погибло двое животных.

На место выехала следственно-оперативная группа, а также руководители отдела полиции. Стражи порядка установили, что причиной возгорания стал поджог. В ходе осмотра места происшествия обнаружены предметы, имеющие значение для расследования преступления.

Следственным отделом ОМВД России по Вельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и частью 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными».

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Граждан, обладающих сведениями о лицах, причастных к совершению преступления, просьба обратиться в органы внутренних дел по телефонам: 8 (881836) 6-37-02 или 02.

(фото с https://bloknot.ru

 

 

22 ноябрь 11:33 | : Скандалы

Главные новости


Быль о небыли. Рецензия на фильм «Новый Берлин» Алексея Федорченко
Последний плевок Байдена

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (307)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20