Охотничьи угодья Поморья нуждаются в прокурорском надзоре

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой по результатам проверки установлено, что министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области не приняты меры по приведению условий охотхозяйственных соглашений в соответствие с требованиями законодательства об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов.

По внесенному прокуратурой представлению министерством нарушения устранены, в настоящее время в охотхозяйственные соглашения внесены необходимые изменения, в том числе касающиеся обязательств регионального органа власти по предоставлению в аренду без проведения торгов земельных и лесных участков в границах охотничьего угодья.