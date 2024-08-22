Только прокурор смог заставить власти Коноши отремонтировать пешеходный мост

Прокуратурой Коношского района в ходе рассмотрения обращений жителей сельского поселения Климовское установлено, что пешеходный мост между деревнями Большое и Малое Заволжье находится в аварийном состоянии, угрожающем жизни и здоровью граждан.

В связи с выявленными нарушениями прокурором направлено административное исковое заявление в Коношский районный суд Архангельской области о возложении на администрацию муниципального образования «Коношский муниципальный район» обязанности по приведению мостового сооружения в нормативное состояние.

Суд согласился с позицией прокурора и в апреле 2024 года обязал орган местного самоуправления устранить допущенные нарушения.

В сентябре 2024 года решение суда администрацией муниципального образования исполнено, мост восстановлен, права граждан защищены.