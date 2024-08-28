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Взрослый мерзавец из Устян уличен в попытке совращения школьницы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела  по обвинению 42-летнего жителя Устьянского района в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение несовершеннолетней), п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение несовершеннолетней к потреблению наркотических средств), ч.1 ст.135 УК РФ (развратные действия) и  ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

 Следствием установлено, что 21 июня 2024 года вечером на территории Устьянского района обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, вызванного употреблением наркотических средств, управляя личным автомобилем, подъехал к ранее незнакомой 15-летней девочке, схватил ее руками за одежду, затащил в салон автомобиля и, заблокировав двери, отвез в лесной массив. В салоне автомобиля путем уговоров склонял ее к потреблению наркотических средств, но получил отказ. При этом вел с ней разговоры на сексуальные темы и показывал на телефоне порнографические ролики. После того, как потерпевшая смогла покинуть транспортное средство, она рассказала о произошедшем подруге, которая сообщила отцу.  В тот же вечер инспектор ДПС ГАИ ОМВД России «Устьянский» остановил транспортное средство под управлением обвиняемого, который находился в состоянии наркотического опьянения, при этом ранее был лишен права управления транспортным средством, отстранил его от управления автомобилем и доставил в отдел полиции для разбирательства.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

23 сентябрь 14:49 | : Скандалы

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