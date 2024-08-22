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Прокурор защитил права работников школы имени поэта Русского Севера

Проведенной прокуратурой Холмогорского района проверкой установлено, что в 2023 году работникам МБОУ «Емецкая средняя школа им. Н.М. Рубцова» выплачена материальная помощь без учета районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, что противоречит требованиям действующего законодательства.

Указанное послужило основанием для обращения территориального прокурора в суд с исками в защиту трудовых прав пяти работников к образовательному учреждению о взыскании недоплаченных выплат и компенсации морального вреда. 

Требования прокурора удовлетворены на общую сумму более 33 тыс. рублей, в том числе компенсацию морального вреда на сумму 1000 рублей каждому работнику.

Не согласившись с выводами суда администрация Холмогорского района воспользовалась правом на их обжалование в суд апелляционной инстанции, указав в качестве довода отсутствие финансирования этих целей в местном бюджете.

Судебная коллегия по гражданским делам Архангельского областного суда  согласилась с позицией прокурора, доводы апелляционных жалоб признаны необоснованными, решения суда первой инстанции оставлены без изменения.

Исполнение судебных решений находится на контроле у районной прокуратуры.

18 сентябрь 14:51 | : Скандалы

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