Прокуратура требует поставить каргопольскую школу на капремонт

Прокуратура Каргопольского района провела проверку соблюдения прав учащихся на безопасные условия обучения.

Установлено, что здание МОУ «Тихманьгская средняя школа» (основное здание по адресу: д. Патровская, д. 112) нуждается в проведении капитального ремонта, а именно ремонте кровли, фундамента, систем отопления и водоснабжения, оконных и дверных блоков, полов, потолков и стен.

Наличие многочисленных повреждений и дефектов, неудовлетворительное состояние здания, систем теплоснабжения и водоснабжения создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью учащихся образовательной организации. Указанное послужило основанием для принятия мер прокурорского реагирования.

По иску прокурора суд обязал Управление образования администрации Каргопольского муниципального округа организовать проведение и финансирование работ по капитальному ремонту школы.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.