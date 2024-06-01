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Прокуратура требует поставить каргопольскую школу на капремонт

Прокуратура Каргопольского района провела проверку соблюдения прав учащихся на безопасные условия обучения.

Установлено, что здание МОУ «Тихманьгская средняя школа» (основное здание по адресу: д. Патровская, д. 112) нуждается в проведении капитального ремонта, а именно ремонте кровли, фундамента, систем отопления и водоснабжения, оконных и дверных блоков, полов, потолков и стен.

Наличие многочисленных повреждений и дефектов, неудовлетворительное состояние здания, систем теплоснабжения и водоснабжения создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью учащихся образовательной организации. Указанное послужило основанием для принятия мер прокурорского реагирования.

По иску прокурора суд обязал Управление образования администрации Каргопольского муниципального округа организовать проведение и финансирование работ по капитальному ремонту школы.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

(фото с https://battime.ru) 

 

24 июнь 11:25 | : Скандалы

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