Прокуратура учла огрехи здравоохранения Архангельской области

Органами прокуратуры Архангельской области в I квартале 2024 года проведены личные прием граждан по вопросам своевременности лекарственного обеспечения и доступности медицинской помощи.

Прокурорами городов Архангельска, Новодвинска, Коряжмы и Северодвинска, Котласским и Приморским межрайонными прокурорами, прокурорами Вельского, Виноградовского, Красноборского, Ленского, Лешуконского, Мезенского, Няндомского, Пинежского, Плесецкого, Устьянского и Холмогорского районов осуществлены выезды в отдаленные населенные пункты, учреждения социального обслуживания населения и медицинские организации.

К примеру, прокурором Холмогорского района в ходе выездного приема в деревню Горка Кузнечевская установлено, что медицинской организацией длительное время не проводилась диспансеризации населения. В ходе проверочных мероприятий ГБУЗ АО «Холмогорская ЦРБ» организована доставка жителей островной территории в районный центр для проведения медицинского обследования состояния здоровья.

Выявлен факт несвоевременной передачи ГБУЗ АО «Устьянская ЦРБ» в специализированное медицинское учреждение сведений о наличии показаний к прохождению заявителем, у которого диагностировано онкологическое заболевание, соответствующего обследования, в результате чего гражданин вынужден был обратиться за получением платных медицинских услуг. В этой связи прокурором Устьянского района в суд направлено исковое заявление о взыскании с лечебной организации понесенных заявителем расходов, которое находится на рассмотрении.

Прокуратурой Вилегодского района прием граждан по вопросам лекарственного обеспечения проведен в фармацевтической организации.

С учетом возраста и состояния здоровья прокурором Холмогорского района организован личный прием инвалида-колясочника по месту жительства.

При организации проверок по обращениям, полученным в ходе личного приема, применялся комплексный подход, в ряде случае потребовалось прокурорское вмешательство.

В целях оперативного пресечения нарушений и восстановления прав граждан надзорное ведомство напоминает жителям региона о наличии в прокуратуре области «горячей линии» по вопросам нарушения законодательства в сфере здравоохранения, куда можно обратиться по вопросам лекарственного обеспечения лиц с редкими (орфанными) заболеваниями, паллиативной помощи, отказов в выдаче рецептов на льготные лекарственные препараты.

В прокуратуре области «горячая линия» работает ежедневно с понедельника по пятницу с 9 до 12 часов и с 14 до 16 часов, куда желающие могут обратиться по телефонам 8 (818-2) 41-02-36, 41-01-95.

Аналогичные «горячие линии» открыты в территориальных прокуратурах.