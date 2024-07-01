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В Северодвинске разгорается педофильский скандал вокруг творческой личности

В городе корабелов арестован журналист.

Не за острые публикации, а интерес к несовершеннолетним мальчикам. По данным следствия, немолодой пишущий мужчина приглашал к себе в гости 14-летнего юношу и оказывал ему знаки внимания известного свойства.

Как стало известно нашим коллегам по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Беломорканал», этим журналистом является Владимир Тикус, когда-то работавший в газете «Северный рабочий», а ныне редактирующий газету «Новый взгляд». Член профессионального творческого Союза, между прочим.

Идет следствие. Практика подобных уголовных дел гласит, что за одним эпизодом могут последовать и другие.

16 август 11:03 | : Скандалы

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