В Северодвинске разгорается педофильский скандал вокруг творческой личности

В городе корабелов арестован журналист.

Не за острые публикации, а интерес к несовершеннолетним мальчикам. По данным следствия, немолодой пишущий мужчина приглашал к себе в гости 14-летнего юношу и оказывал ему знаки внимания известного свойства.

Как стало известно нашим коллегам по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Беломорканал», этим журналистом является Владимир Тикус, когда-то работавший в газете «Северный рабочий», а ныне редактирующий газету «Новый взгляд». Член профессионального творческого Союза, между прочим.

Идет следствие. Практика подобных уголовных дел гласит, что за одним эпизодом могут последовать и другие.