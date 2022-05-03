Северодвинская партия – коммунист против единоросса

Как стало известно нашим коллегам по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Беломорканал», на выборы главы Северодвинска выдвинулся известный городе корабелов коммунист Роман Машенькин. Он стал вторым кандидатом, сдавшим документы в избирком.
Несмотря на членство в КПРФ, Машенькина можно причислить к капиталистам – он является директором сразу нескольких акционерных обществ. Впрочем, для регионального отделения партии это давно не является нонсенсом – первый секретарь обкома Александр Гревцов до окончательного ухода в политику долгое время работал на заметной должности в олигархической структуре («ТГК-2»).
Как мы сообщали вчера, первым документы на конкурс кандидатов подал действующий глава Северодвинска и единоросс по партийной принадлежности Игорь Скубенко,
Для других желающих осталось два дня…