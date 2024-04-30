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Прокуратура взялась приструнить рукожопых подрядчиков из Коноши

Материал о состоянии центрального парка в поселке Коноша нашел отклик у тех, кому он был адресован:

 Прокуратурой Коношского района в связи с ненадлежащим выполнением работ по благоустройству общественной территории в центр пос. Коноша принимались меры прокурорского реагирования к исполнителю работ – ООО «ИНСТРОЙ-СЕРВИС». 

Нарушение срока исполнения контракта явилось основанием для внесения прокуратурой района директору Общества представления, которое удовлетворено.

Кроме того, решением суда по постановлению прокурора района в связи с неисполнением обязательств, предусмотренных контрактом, ООО «ИНСТРОЙ-СЕРВИС» привлечено к административной ответственности по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ в виде штрафа в размере 345 585 рублей.

В настоящее время прокуратурой организована проверка, в рамках которой действиям заказчика (администрации МО «Коношское»), выразившимся в приемке работ с имеющимися недостатками, будет дана правовая оценка.   

Устранение подрядчиком недостатков в рамках гарантийных обязательств находится на контроле прокуратуры.

30 май 14:16 | : Скандалы

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