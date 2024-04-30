"Спасибо", Самодов

Вот так закончилась моя прогулка по городу. В первый по-настоящему теплый весенний день. Преодолеть препятствие не рискнул.

Впрочем, весь Петровский парк сейчас похож на место археологических раскопок. Только неизвестно, что ищут – то ли древний клад, то ли трубы.

А ведь через месяц здесь начнется фестиваль «Белый июнь». Вспомним темпы подобных работ в нашем городе и взгрустнем.

Вернувшись, не солоно хлебавши, домой, узнал, что коллега Азовский уже подробно расписал творящееся в Петровском парке.

Остается добавить, что весь путь от Володарского до Драмтеатра не был гладким в прямом смысле слова. Сколы бордюров, рытвины в асфальте, не заделанные или небрежно заделанные места разрытий.

Как и год назад Архангельск остается неприступным для инвалидов-колясочников.

Главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток



