Архангелогородцев зовут на «шашлики»

Вот такое объявление углядели наши читатели перед Первомайскими праздниками на входе в магазин торговой сети «Гарант XXI» по адресу: проспект Ломоносова д. 9, корпус 2.
Осталось решить, чем побаловать себя в выходные – чаХХОбили или шашлИками.
По свидетельству очевидцев, ценник в магазине конский. Но реклама завлекает. Интересно заглянуть в аттестат (диплом?!) писавшего.
Впрочем, наши наблюдатели не исключают, что это хитрый маркетинговый ход – сразу понятно, что шашлИк совсем недавно бегал в предгорьях Кавказа.
О способах приготовления и рецептах маринада для традиционного шашлыка читайте здесь.