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Архангелогородцев зовут на «шашлики»

Вот такое объявление углядели наши читатели перед Первомайскими праздниками на входе в магазин торговой сети «Гарант XXI» по адресу: проспект Ломоносова д. 9, корпус 2.

Осталось решить, чем побаловать себя в выходные – чаХХОбили или шашлИками.

По свидетельству очевидцев, ценник в магазине конский. Но реклама завлекает. Интересно заглянуть в аттестат (диплом?!) писавшего.

Впрочем, наши наблюдатели не исключают, что это хитрый маркетинговый ход – сразу понятно, что шашлИк совсем недавно бегал в предгорьях Кавказа.

О способах приготовления и рецептах маринада для традиционного шашлыка читайте здесь.

02 май 08:34 | : Скандалы

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