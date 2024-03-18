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Инспекторы ГИБДД из Коряжмы поплатились за любовь к легким деньгам

Вступил в законную силу приговор Коряжемского городского суда по уголовному делу в отношении двух бывших инспекторов ДПС ГИБДД МО МВД России «Котласский». Они признаны виновными  по ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст.292, ч. 1 ст. 303 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог и фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении).

Установлено, что виновные 14.07.2023 в дневное время остановили автомобиль, водитель которого по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы согласились на предложение водителя и оформили административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ на пассажира остановленного автомобиля, который так же находился в состоянии алкогольного опьянения, но автомобилем не управлял.

Сфальсифицированный материал об административном правонарушении в отношении пассажира направлен мировому судье для рассмотрения по существу, однако производство по делу судом прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения. При этом водитель, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, своевременно освидетельствован не был и административной ответственности избежал.

Судом учтено, что подсудимые полностью признали свою вину, имеют малолетних детей на иждивении. Приговором суда им назначены наказания в виде штрафа в размере 150 и 120 тыс. рублей, а также лишение права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года и 1 год 6 месяцев.  

(фото с https://s-novosti.ru) 

17 апрель 09:08 | : Скандалы

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