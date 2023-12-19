В Архангельске вторую неделю валит пар из теплоцентрали

Прорыв трубы теплоснабжения зафиксирован на Талажском шоссе в Архангельске.

Пар, идущий из теплосети в результате прорыва, может посоревноваться с рядом находящейся ТЭЦ и серьезно ухудшает видимость для проезжающих машин.

Авария случилась как минимум две недели назад, но устранять её до сих пор не торопятся. Проблема усугубляется, что видно невооруженным глазом.

Региональное отделение Народного фронта обратилось в администрацию Приморского муниципального округа. «Требуем в самые кратчайшие сроки устранить прорыв и его последствия».

(фото с https://tritonstroy.ru/foto/poryv-truby-ili-proryv-truby-kak-pravilno-86-foto.html