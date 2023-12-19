В Архангельске машиниста крана осчастливили задержанной зарплатой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, по факту невыплаты заработной платы руководством коммерческой организации свыше двух месяцев.

По версии следствия, с января по ноябрь 2023 года машинисту крана не выплачивалась заработная плата на общую сумму более 170 тысяч рублей.

Потерпевший обратился с заявлением о нарушении его прав на оплату труда в региональные следственные органы Следственного комитета России.

В рамках предварительного расследования следователем регионального следственного управления принят комплекс мер в целях возмещения ущерба потерпевшему, в результате чего задолженность по заработной плате перед работником погашена в полном объеме.

Следствие ведет следственный отдел по округу Варавино-Фактория города Архангельска Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.