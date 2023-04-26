Прокуратура Поморья вскрыла 455 нарушений в реализации нацпроектов

Прокуратурой Архангельской области продолжено проведение проверок соблюдения требований законодательства при реализации национальных проектов, обеспечен контроль за своевременностью выполнения органами власти программных мероприятий и подрядчиками контрактных обязательств, эффективным и целевым расходованием денежных средств.

Решением суда от 16.05.2023 удовлетворены исковые требования Котласского межрайонного прокурора, на орган местного самоуправления возложена обязанность в срок до 31.12.2023 привести автодорогу «пос. Черемушский – дер. Рохновская» в соответствие с требованиями законодательства (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»).

В связи с наличием рисков незавершения АО «Промстройсервис» в установленный срок работ по строительству лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова» прокурором г. Архангельска 24.05.2023 руководителю этой подрядной организации объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона, работы на объекте активизированы (национальный проект «Здравоохранение»).

По постановлению Котласского межрайонного прокурора 03.05.2023 Архангельским УФАС России за заключение вопреки требованиям законодательства дополнительного соглашения к муниципальному контракту на выполнение работ по строительству автодороги по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская в г. Котласе, увеличивающего его цену в 4 раза, к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ в виде предупреждения привлечен начальник управления экономического развития администрации ГО «Котлас» (национальный проект «Жилье и городская среда»).

Прокуроры г. Архангельска и Няндомского района в мае 2023 года обратились в суды с исковыми требованиями к гражданам о возложении обязанности выделить доли в праве собственности на несовершеннолетних детей в жилом помещении, приобретенном с использованием средств материнского (семейного) капитала (национальный проект «Демография»).

Всего в сфере реализации национальных проектов в 2023 году выявлено 455 нарушений, принесено 3 протеста, предъявлено 67 исков, внесено 192 представления, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 59 лиц, объявлено 28 предостережений, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлено 2 материала проверки, возбуждено 2 уголовных дела.