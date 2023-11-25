Программа капремонта в Коряжме на грани срыва

Прокуратура г. Коряжмы провела проверку соблюдения требований законодательства при реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Выявлено, что подрядной организацией нарушены сроки проведения капитальных ремонтов системы отопления и крыш многоквартирных домов №7, 7Б, 9Б на пр. имени М.В. Ломоносова, а также домов № 12, 20А, 22А, 36 на пр. Ленина в г. Коряжме более чем на 3 месяца.

Изложенное влечет за собой нарушение прав граждан, а также срыв сроков реализации программы капитального ремонта жилых домов на территории города, ставит под угрозу прохождение отопительного сезона.

Ненадлежащее исполнение подрядной организацией договорных обязательств послужило основанием для возбуждения прокурором в отношении подрядчика дела об административном правонарушении по ч. 7 ст.7.32 КоАП РФ.

Мировым судом должностное лицо подрядной организации привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 356 746 рублей.