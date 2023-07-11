Прокуратура Архангельска проверила состояние городской среды и осталась недовольна

Прокуратура г. Архангельска провела проверку исполнения законодательства при реализации национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги».

Установлено, что срок реализации национального проекта «Жилье и городская среда» не исполнен. Не завершено благоустройство девяти общественных территорий, в том числе сквера на пересечении пр. Троицкого и ул. Поморской, участка перед Дворцом Спорта Профсоюзов, несмотря на то, что муниципальным контрактом определен срок сдачи работ до 1 сентября текущего года.

Работы по ремонту автомобильных дорог со сроком до 30 сентября 2023 года выполнены некачественно и также с нарушением сроков. Так, по Маймаксанскому шоссе, пр. Советских Космонавтов от ул. Р.Люксембург до ул. Поморская и ул. Карла Маркса от наб. Северной Двины до пр. Советских Космонавтов не в полном объеме нанесена дорожная разметка, имеются разрушения бортового камня.

Проверка выявила, что несвоевременное проведение земляных работ ПАО «ТГК-2» стало причиной срыва и переноса срока выполнения работ по ремонту асфальтового покрытия на объекте ул. Гагарина от Кузнечевского моста до ул. Тимме.

Администрацией ГО «Город Архангельск» достаточные меры по контролю за подрядными организациями не приняты.

В связи с выявленными нарушениями прокурором г. Архангельска руководителям подрядных организаций внесены представления об устранении нарушений закона, главе городского округа внесено представление с требованием о принятии действенных мер к подрядным организациям.

В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности виновных лиц.

Устранение нарушение находится на контроле прокуратуры.