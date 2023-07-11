В Архангельске инвалид-колясочник не может въехать даже в поликлинику

Прокуратурой г. Архангельска принимаются меры по защите прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на доступную среду.

Согласно действующему законодательству, организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

Нарушения прав указанной категории граждан установлены в деятельности ООО «Династия-стом», оказывающего гражданам стоматологические услуги.

Данной медицинской организацией на момент проверки не обеспечен доступ инвалидов в помещения клиники, в связи с чем генеральному директору Общества внесено представление. Кроме того, руководитель Общества по постановлению прокуратуры привлечен к административной ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ и оштрафован на 2000 рублей.

В целях устранения нарушений закона медицинской организацией приняты меры по обеспечению доступности объекта – оборудована кнопка вызова персонала, обеспечена возможность вызова сотрудника организации для обслуживания инвалидов, организовано обучение персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта, предоставляемых услуг, соответствующие положения внесены в должностные инструкции работников.