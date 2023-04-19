Власти Шенкурского района поселили многодетную семью в неотапливаемую хибару

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в 2019 году должные лица с целью создания видимости своевременности решения вопросов обеспечения нуждающихся жителей одного из муниципальных образований Шенкурского района жильем по договору найма под видом жилого помещения предоставили местной жительнице и троим ее несовершеннолетним детям нежилое помещение (здание бывшей школьной библиотеки), которое непригодно для проживания, в том числе ввиду отсутствия в нем электричества и неисправности печного отопления.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой Шенкурского района.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.