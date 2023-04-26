В администрации Котласа новый коррупционный скандал

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника администрации муниципального образования «Котлас», подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в 2016 году подозреваемая не обеспечила надлежащее рассмотрение заявления жильцов многоквартирного дома по улице Кронштадтской в городе Котласе о признании его аварийным, приняв решение о выборочном капитальном ремонте помещений. В связи с тем, что своевременно не принято решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу, он в действующую Программу переселения не включен и не расселен, что повлекло существенное нарушение жилищных прав жителей дома на безопасные и комфортные условия проживания.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Котласской межрайонной прокуратурой.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.