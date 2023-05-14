Группа сотрудников архангельского ГИБДД устроила из работы бизнес

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении двух сотрудников отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Архангельску, подозреваемых в получении взятки, и их бывшего коллеги, выступившего посредником во взяточничестве, установлена причастность еще одного сотрудника ГИБДД к противоправной деятельности. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 и п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег, в том числе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что в 2022 году сотрудники ГИБДД вступили в преступный сговор на получение взяток, в том числе через бывшего коллегу, за несоставление протоколов об административных правонарушениях и беспрепятственный проезд через стационарный пост ДПС, расположенный на федеральной трассе, большегрузного и негабаритного транспорта взяткодателей и представляемых ими лиц.

Подозреваемый сотрудник ГИБДД в текущем году по договоренности с бывшим коллегой за взятку сопроводил автомобиль, перевозящий крупногабаритный и тяжеловесный груз без специального разрешения, из города Архангельск в город Северодвинск.

Противоправную деятельность выявили сотрудники РУФСБ России по Архангельской области при содействии ОРЧ СБ УМВД России по Архангельской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и задержали подозреваемых.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведены обыски, изъята необходимая документация. Устанавливается сумма полученного незаконного денежного вознаграждения.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Архангельской области, по результатам проверки сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Двум его коллегам и бывшему сотруднику ГИБДД на основании ходатайства следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.