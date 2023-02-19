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Сотрудники архангельского ГИБДД устроили кормушку из поста ДПС

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Архангельску, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также в отношении бывшего сотрудника ГИБДД по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и двух предпринимателей по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

 По версии следствия, в 2022 году сотрудники ГИБДД вступили в преступный сговор на получение взяток, в том числе через бывшего коллегу, за  несоставление протоколов об административных правонарушениях и беспрепятственный проезд через стационарный пост ДПС, расположенный на федеральной трассе, большегрузного и негабаритного транспорта взяткодателей и представляемых ими лиц. 

 Противоправную деятельность выявили сотрудники РУФСБ России по Архангельской области при содействии ОРЧ СБ УМВД России по Архангельской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и задержали подозреваемых. 

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведены обыски, изъята необходимая документация. Устанавливается сумма полученного незаконного денежного вознаграждения.

 Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении взяткополучателей меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области, указанные  сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке. Их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
 
02 июнь 08:55 | : Скандалы

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