Сотрудники архангельского ГИБДД устроили кормушку из поста ДПС

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Архангельску, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также в отношении бывшего сотрудника ГИБДД по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и двух предпринимателей по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

По версии следствия, в 2022 году сотрудники ГИБДД вступили в преступный сговор на получение взяток, в том числе через бывшего коллегу, за несоставление протоколов об административных правонарушениях и беспрепятственный проезд через стационарный пост ДПС, расположенный на федеральной трассе, большегрузного и негабаритного транспорта взяткодателей и представляемых ими лиц.

Противоправную деятельность выявили сотрудники РУФСБ России по Архангельской области при содействии ОРЧ СБ УМВД России по Архангельской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и задержали подозреваемых.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведены обыски, изъята необходимая документация. Устанавливается сумма полученного незаконного денежного вознаграждения.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении взяткополучателей меры пресечения в виде заключения под стражу.