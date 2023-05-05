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Глава Онежского района Максимов наплевательски относится к состоянию дорог

Онежской межрайонной прокуратурой в ходе проводимой  проверки установлено, что сроки действия большинства муниципальных контрактов на содержание более 100 дорог местного значения в границах Онежского района завершились 15.04.2023, однако несмотря на объявленное прокурором главе муниципалитета  в марте текущего года предостережения о недопустимости бездействия в вопросах содержания улично-дорожной сети, результатов не дали. 

Мер к заключению контрактов на содержание дорог местного значения главой Онежского района Юрием Максимовым не принято. Соответствующие контракты на содержание муниципальных дорог в условиях весенней распутицы не заключены, извещения на портале госзакупок о проведении аукционов на содержание дорог не размещены, что потребовало принятия прокурором мер реагирования. 

Кроме того, материалы прокурорской проверки направлены в ОГИБДД ОМВД России по Онежскому району для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).

10 май 11:26 | : Скандалы

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