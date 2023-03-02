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Администрация Архангельска объяснилась с увольнением директора школы №62

Напомним, в конце прошлой недели в соцсетях и на интернет-форумах кипели страсти по поводу расторжения договора с директором архангельской школы №62. В своих комментариях Юлия Степовенко настаивала на том, что ее якобы уволили из-за разногласий в общественной работе, что-то связанное с «Бессмертным полком». Фактически переводила ситуация в политическую плоскость, намекая на «давление сверху».

Директор департамента образования администрации Архангельска Светлана Базанова пояснила причины этого управленческого решения:

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- Юлия Викторовна Степовенко до назначения директором школы № 62 работала учителем начальных классов. Ученики, родители и коллеги ценили ее профессионализм в области преподавания дисциплин начальной ступени образования. Однако не каждый хороший педагог может успешно справляться с руководящей должностью, с управлением коллективом, хозяйственными и административными вопросами. Считаю, что было бы неуважительно и некорректно по отношению к Юлии Викторовне озвучивать конкретные претензии работодателя к ней как к директору школы. Решение о расторжении трудового договора департамент образования принял в целях повышения эффективности управления в школе № 62.

 При желании Юлия Викторовна Степовенко может вернуться в систему образования: школы города заинтересованы в хороших учителях начальных классов.

 В обсуждении ситуации с кадровым решением по руководству школы № 62 нужно поставить точку. Решение принято, и оно имеет объективные основания, - пояснила позицию администрации города Светлана Базанова.

 Свою оценку сложившейся ситуации дали и директора муниципальных учреждений Архангельска.

- Директор школы сам является работодателем и должен знать нормы Трудового Кодекса. А он подразумевает право на расторжение договора с руководителем муниципального учреждения в одностороннем порядке. Считаю, что в первую очередь нужно думать об интересах детей, а не личных мотивах. И особенно в период экзаменов. Выносить вопросы своего трудоустройства на всеобщее обсуждение неправильно и не приносит пользы школьникам и обществу в целом, - отмечает директор школы № 2 Надежда Михайлова.

 Директор муниципального учреждения Центр «Леда» Ирина Орлова с 2011 по 2016 год работала в должности заместителя мэра и главы Архангельска по социальным вопросам. Практика применения статьи 278 Трудового кодекса РФ была и в этот период.

Подписывая свой трудовой договор, мы всегда знаем, что есть такая статья, и учредитель в любой момент может принять кадровое решение. Например, такое решение может быть принято, если у учредителя есть новое видение на развитие учреждения или не достигаются ранее обозначенные цели. Я уверена, что использовать абсолютно законную ситуацию с увольнением директора учреждения для удовлетворения каких-то политических амбиций, для продвижения своих целей в общественной деятельности неуместно и недопустимо, - поделилась своим мнением директор Центра «Леда» Ирина Орлова.

- Школы города не работают каждая сама по себе: они входят в хорошо организованную муниципальную систему образования и подчиняются администрации Архангельска. Не стоит претендовать на руководящую должность, если не согласен с таким условием, как возможность расторжения трудового договора по инициативе учредителя. Директора школ стремятся действовать слаженно, делятся передовым опытом, поддерживают друг друга, чтобы повысить качество образования в учебных заведениях. Когда речь идет о детях и школе, нужно именно их интересы ставить на первое место, - такую оценку ситуации дает директор школы № 20 Юлия Лозиняк.

 По инициативе департамента образования исполняющим обязанности директора школы № 62 в настоящее время назначена заместитель директора по учебно-методической работе Наталья Рудакова.

05 июнь 17:01 | : Скандалы / Экономика

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