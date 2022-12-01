Архангелогородка получила 4 года за вовлечение юнца в наркобизнес

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 23-летней жительнице города Архангельска. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере), п. «а, б» ч.3 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей) и ч.4 ст.150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления).
Следствием и судом установлено, что в феврале 2021 года осужденная для личного употребления у знакомого приобрела наркотическое средство массой не менее 1,36 грамм. Часть наркотика она употребила, другую решила сбыть для получения денежных средств. В одном из мессенджеров в сети Интернет в чате она разместила информацию о продаже синтетического наркотика, а на встречу с потенциальным покупателем отправила 15-летнего знакомого подростка, которому передала пакет с наркотическим средством массой 0,24 грамма. Противоправные действия осужденной пресекли сотрудники ОНК УМВД России по городу Архангельску.
В ходе допроса обвиняемая признала свою вину.
Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска осужденной по совокупности преступлений назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Следственное управление неоднократно предупреждало, что за незаконный сбыт наркотического средства Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание в виде длительного лишения свободы. В случае, если лицо, достигшее 18-летнего возраста сбывает наркотик несовершеннолетнему, то наказание за указанные действия составляет от 10 до 20 лет лишения свободы.
О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (8182) 20-35-46, а также направить соответствующее письменное заявление (обращение) в Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.2, корп.1. Возможно обращение и через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references и посредством отправки сообщения на официальную страницу Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/arhslk).