Прокуратура требует предоставить погорельцам из Няндомы маневренное жилье

В минувшую пятницу г. Няндома по адресу ул. Локомотивная, д. 1Б произошло возгорание одноэтажного четырехквартирного деревянного жилого дома, в результате которого огнем повреждены три квартиры.

Жители эвакуировались из горящего дома самостоятельно.

Предварительной причиной пожара является бесконтрольный пал травы одним из жителей дома, чья квартира тоже повреждена.

Прокурор Няндомского района Дмитрий Кочкин выехал на место происшествия и пообщался с погорельцами. В настоящее время одна семья проживает у родственников, у второй есть в собственности другое жилое помещение.

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Няндомского, Каргопольского и Коношского районов УНДПР ГУ МЧС России по Архангельской области проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет решен вопрос о наличии в действиях виновного лица признаков состава преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ.

Обеспечение граждан жильем маневренного фонда находится на контроле прокурора района.