В Няндоме в квартире деревянного дома обнаружена жертва пожара

Сегодня утром в квартире деревянного дома в центре города Няндомы произошло возгорание. После локализации пожара в квартире обнаружено тело 51-летнего мужчины. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти мужчины и по результатам проверки принять процессуальное решение.
Одна из рассматриваемых версий возникновения пожара – использование неисправного электрооборудования в квартире.