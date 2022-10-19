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В Няндоме в квартире деревянного дома обнаружена жертва пожара

Сегодня утром в квартире деревянного дома в центре города Няндомы произошло возгорание. После локализации пожара в квартире обнаружено тело 51-летнего мужчины. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти мужчины и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Одна из рассматриваемых версий возникновения пожара – использование неисправного электрооборудования в квартире.

04 декабрь 11:35 | : Происшествия

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