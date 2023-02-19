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Пожар на Бревеннике унес, как минимум, одну жизнь. АГПС вводит в заблуждение

Сегодня пресс-служба агентства государственной противопожарной службы
и гражданской защиты Архангельской области распространила информацию о пожаре в деревянном 12-квартирном доме на остров Бревенник.

Из нее следует, что инцидент обошелся без жертв. Цитата:

К счастью, благодаря оперативным действиям огнеборцев, в результате пожара никто не пострадал. По предварительным данным, жилой дом получил значительные повреждения. В настоящее время эксперты выясняют причину возгорания.

Однако вечером в нашу редакцию позвонила женщина, которая утверждает, что в пожаре погиб, как минимум, один человек, сейчас его личность официально устанавливается. Звонившая представилась родственницей погибшего (телефон в распоряжении редакции).

Приносим искренние соболезнования и извинения за недостоверную информацию.

10 май 19:20 | : Скандалы

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