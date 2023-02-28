Журналисты «Вольного дела» готовы встретиться с Светланой Дейнеко в суде

Действующая глава Котласа Светлана Дейнеко обвинила одного из участников Ассоциации «Вольное дело», а именно информационное агентство «Эхо севера» во лжи.

Мало того, чиновница, в прошлом журналистка, углядела в публикации «Концерт, посвященный Дню защитника Отечества в Котласе, вылился в пьянку и задержание» чуть ли не дискредитацию всего оборонно-промышленного комплекса РФ и пригрозила судебным разбирательством.

Наши коллеги нашли документальное подтверждение изложенным в материале фактам.

Журналисты посчитали, что своими действиями глава Котласа нанесла ущерб репутации ИА «Эхо СЕВЕРА» и всему коллективу редакции. В данный момент их юристы готовят иск в отношении Светланы Дейнеко, который в ближайшее время будет передан в Котласский городской суд.

Напомним, что на днях в «Вольное дело» вступило котласское информационное агентство «KOTNews».