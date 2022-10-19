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СледКом: Действия экс-глав "ТГК-2" и "Архоблэнерго" угрожали энергетической безопасности

Борьба с коррупцией была и остается одним из приоритетных направлений деятельности следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. При расследовании преступлений коррупционной направленности Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации поАрхангельской области и Ненецкому автономному округ  активно взаимодействует с другими правоохранительными органами,  чья деятельность непосредственно связана с выявлением и пресечением таких преступлений – это региональные управления ФСБ, МВД, ФСИН, органы прокуратуры. 

За 11 месяцев 2022 года следователями Следственного управления в суд направлено 52 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности, что больше показателя за 2021 год.

Наиболее распространенным преступлением коррупционной направленности является взяточничество. По факту получения взяток в регионе возбуждено 13 дел, о даче взяток - 26. Кроме того, 27 фактов коммерческого подкупа, служебного подлога - 19, злоупотребления должностными полномочиями - 24, мошенничества с использованием служебного положения - 5. 

Установленный следствием ущерб по оконченным уголовным делам о коррупции составил свыше  359 млн рублей. 

Наряду с простыми  преступлениями коррупционной направленности, есть и сложные, совершенные посредством  финансовых и правовых схем, с использованием множества как реальных, так и подложных документов.  В  махинациях зачастую участвует большое количество  соучастников, фигурантами используются многоходовые комбинации. Задача следователя - установить все обстоятельства содеянного и причастных к преступной деятельности лиц.  При этом можно с уверенностью  сказать, что легких дел не бывает - за каждым стоит  кропотливый труд следователей и оперативников. 

Примером эффективной работы является направленное в текущем году  в суд уголовное дело в отношении двух лиц из числа руководителей
 АО «Архоблэнерго» и ПАО «ТГК-2», чьими действиями была создана угроза энергетической безопасности Архангельской области, дестабилизирована работа АО «Архоблэнерго», а также предприняты меры по монополизации  и получению контроля над топливно-энергетическим рынком Архангельской области. В целях возмещения ущерба в рамках расследования наложен арест на активы обвиняемых на сумму более 420 млн. рублей. 

Стоит отметить, что за каждое совершенное преступление гражданин несет уголовную ответственность и  наказание по всей строгости закона в пределах санкции статьи инкриминируемого преступления.  В этом и есть суть неотвратимости наказания – одного из важнейших принципов уголовного процесса.   

Следственное управление совместно с другими правоохранительными органами продолжит целенаправленную работу по пресечению преступлений коррупционной направленности и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.

09 декабрь 09:08 | : Скандалы

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