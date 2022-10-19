СледКом: Действия экс-глав "ТГК-2" и "Архоблэнерго" угрожали энергетической безопасности

Борьба с коррупцией была и остается одним из приоритетных направлений деятельности следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. При расследовании преступлений коррупционной направленности Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации поАрхангельской области и Ненецкому автономному округ активно взаимодействует с другими правоохранительными органами, чья деятельность непосредственно связана с выявлением и пресечением таких преступлений – это региональные управления ФСБ, МВД, ФСИН, органы прокуратуры.
За 11 месяцев 2022 года следователями Следственного управления в суд направлено 52 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности, что больше показателя за 2021 год.
Наиболее распространенным преступлением коррупционной направленности является взяточничество. По факту получения взяток в регионе возбуждено 13 дел, о даче взяток - 26. Кроме того, 27 фактов коммерческого подкупа, служебного подлога - 19, злоупотребления должностными полномочиями - 24, мошенничества с использованием служебного положения - 5.
Установленный следствием ущерб по оконченным уголовным делам о коррупции составил свыше 359 млн рублей.
Наряду с простыми преступлениями коррупционной направленности, есть и сложные, совершенные посредством финансовых и правовых схем, с использованием множества как реальных, так и подложных документов. В махинациях зачастую участвует большое количество соучастников, фигурантами используются многоходовые комбинации. Задача следователя - установить все обстоятельства содеянного и причастных к преступной деятельности лиц. При этом можно с уверенностью сказать, что легких дел не бывает - за каждым стоит кропотливый труд следователей и оперативников.
Примером эффективной работы является направленное в текущем году в суд уголовное дело в отношении двух лиц из числа руководителей
АО «Архоблэнерго» и ПАО «ТГК-2», чьими действиями была создана угроза энергетической безопасности Архангельской области, дестабилизирована работа АО «Архоблэнерго», а также предприняты меры по монополизации и получению контроля над топливно-энергетическим рынком Архангельской области. В целях возмещения ущерба в рамках расследования наложен арест на активы обвиняемых на сумму более 420 млн. рублей.
Стоит отметить, что за каждое совершенное преступление гражданин несет уголовную ответственность и наказание по всей строгости закона в пределах санкции статьи инкриминируемого преступления. В этом и есть суть неотвратимости наказания – одного из важнейших принципов уголовного процесса.
Следственное управление совместно с другими правоохранительными органами продолжит целенаправленную работу по пресечению преступлений коррупционной направленности и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.