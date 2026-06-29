С юбилеем! В Архангельске гулял департамент муниципального имущества

14 августа коллектив департамента муниципального имущества Администрации Архангельска отметил важную дату — 30-летие со дня образования ведомства.

За три десятилетия департамент прошел большой путь. Его история неразрывно связана с развитием нашего города: от формирования первых реестров муниципальной собственности в 90-е годы до внедрения современных цифровых систем управления городскими активами сегодня. Это огромный пласт работы, который часто остается «за кадром», но именно от него зависит, как выглядят наши улицы, где располагаются социальные объекты и как эффективно работают городские ресурсы.

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов и заместитель председателя городской Думы Владимир Хотеновский поздравили сотрудников и директора департамента Марию Белову с юбилеем.

В своем выступлении спикер гордумы подчеркнул особую значимость ведомства для жизни города, выделив три ключевых аспекта их работы.

Во-первых, Иван Воронцов отметил статус департамента как одного из важнейших структурных подразделений Администрации. «В руках этого ведомства сосредоточено всё муниципальное имущество города, а значит, от их решений напрямую зависит эффективность управления городскими ресурсами», — подчеркнул председатель.

Во-вторых, дана высокая оценка профессионализма команды и лично директора департамента Марии Беловой. По словам Ивана Воронцова, благодаря глубокой проработке документов на этапе депутатских комиссий вопросы, вносимые департаментом на сессии гордумы, проходят максимально оперативно и качественно. «Марию Сергеевну по праву называют гиперответственным трудоголиком. Она всегда готова дать исчерпывающие ответы депутатам, поэтому повестка департамента принимается без лишних дискуссий», - отметил он.

Третий, и, пожалуй, самый важный аспект - это системная работа по наведению порядка в городском имуществе. Департамент ведет кропотливую деятельность по выявлению и легализации бесхозных объектов, сетей и строений.

«Коллеги делают огромную работу: находят заброшенные объекты, оформляют на них документы и включают в муниципальную казну. То, что раньше было никому не нужной "сараюшкой", после работы департамента становится полноценным муниципальным активом, который в дальнейшем содержится. Это реальный вклад в развитие города, который снижает градус негатива и показывает, что власть работает на результат», - резюмировал Иван Воронцов.



