Валентина Сырова поздравила аэропорт «Архангельск» с юбилеем

В эти выходные коллектив международного аэропорта «Архангельск» имени Ф.А. Абрамова отметил 60 лет с даты образования предприятия.

На торжественном мероприятии руководителя Александра Распеченюка и весь коллектив аэропорта поздравили первые лица города – Глава города Дмитрий Морев и председатель городской Думы Валентина Сырова.

Все эти годы аэропорт неразрывно связан с городом Архангельском и всем регионом, являясь, по сути, воздушными воротами Архангельской области. На протяжении всех лет аэропорт «Архангельск» верой и правдой служит стране и региону, пройдя сложный период становления 60-х годов, развития 70-х и первой половины 80-х годов прошлого столетия. Аэропорт «Архангельск» смог преодолеть трудности перестроечного периода, становления новой России и начала нового века.

По словам Валентины Васильевны, новая история аэропорта «Архангельск» за последнее десятилетие является периодом качественного развития предприятия, которое отмечают абсолютно все, кто прилетает или вылетает из столицы Поморья. Жители Архангельской области, гости столицы Севера и различные эксперты с удовлетворением констатируют, насколько хорошо преобразился аэропорт во всех компонентах. Абсолютно заслужено аэропорт признается одним из лучших региональных аэропортов в стране и даже в мире в таком важном критерии работы, как пунктуальность.

«От имени Архангельской городской Думы поздравляю весь коллектив, ветеранов предприятия с 60-летним юбилеем. Желаю дальнейших успехов в производственной деятельности, здоровья и удачи!» - обратилась к юбилярам Валентина Сырова.







