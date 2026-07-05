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НФ добился восстановления доступной среды в здании Шенкурского кадрового центра

Весной этого года в Народный фронт обратились жители города Шенкурска, возмущённые недоработками при возведении кадрового центра.

Все жалобы [https://vk.ru/nf_29?w=wall-137446899_6548|подтвердились]: на введенном в эксплуатацию объекте отсутствовала отмостка, в ненормативном состоянии были пандус и ступеньки, из-за чего доступ в здание маломобильных граждан, пожилых людей, родителей с колясками был крайне затруднён.

После обращения общественников в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области дело сдвинулось с мёртвой точки.

Строители начали работу: они увеличивают толщину песчаной подушки по периметру здания, готовят основание для восстановления отмостки, отсыпают подстилающий слой для укладки бортового камня.

Общественники благодарят минсоцтруд региона за оперативное реагирование на их сигнал.

21 июль 10:46 | : Политика

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