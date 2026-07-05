НФ добился восстановления доступной среды в здании Шенкурского кадрового центра

Весной этого года в Народный фронт обратились жители города Шенкурска, возмущённые недоработками при возведении кадрового центра.



Все жалобы [https://vk.ru/nf_29?w=wall-137446899_6548|подтвердились]: на введенном в эксплуатацию объекте отсутствовала отмостка, в ненормативном состоянии были пандус и ступеньки, из-за чего доступ в здание маломобильных граждан, пожилых людей, родителей с колясками был крайне затруднён.



После обращения общественников в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области дело сдвинулось с мёртвой точки.



Строители начали работу: они увеличивают толщину песчаной подушки по периметру здания, готовят основание для восстановления отмостки, отсыпают подстилающий слой для укладки бортового камня.



Общественники благодарят минсоцтруд региона за оперативное реагирование на их сигнал.