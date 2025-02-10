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В Шенкурске открылся Кадровый центр нового типа

В Шенкурске состоялось торжественное открытие нового здания Кадрового центра, созданного в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография", реализуемого в соответствии с Народной программой партии "Единая Россия".

В церемонии открытия приняли участие сенатор Российской Федерации Иван Новиков, министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Владимир Торопов, глава Шенкурского муниципального округа Оксана Красникова и председатель окружного Собрания депутатов Анна Заседателева.

Кадровый центр нового типа призван обеспечить соискателям и работодателям комплексный спектр услуг в сфере занятости, используя передовые подходы и современные технологии.

Новый офис Кадрового центра оформлен в едином фирменном стиле бренда "Работа России", что создает комфортную и располагающую атмосферу для посетителей. Закуплена новая мебель и современное оборудование, а помещения оснащены электронными системами управления очередью, средствами навигации и доступом в Интернет, обеспечивая удобство и оперативность обслуживания.

Создание современного Кадрового центра в Шенкурске стало возможным благодаря реализации федерального проекта "Содействие занятости", являющегося частью национального проекта "Демография" и Народной программы партии "Единая Россия". Теперь жители Шенкурского округа смогут оперативно получать квалифицированную помощь в поиске работы, прохождении профессиональной переподготовки и повышении квалификации, а также в консультациях по вопросам трудового законодательства.

Открытие Кадрового центра нового типа в Шенкурске – это конкретный пример реализации Народной программы партии "Единая Россия", направленной на повышение качества жизни людей и создание благоприятных условий для трудоустройства и развития профессионального потенциала жителей Архангельской области. 

18 март 11:06 | : Политика

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