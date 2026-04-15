Коммунисты Сольвычегодска выражают недоверие персеку Гревцову

Наши контрагенты с юга Архангельской области передают:

-14.06.2026 состоялось внеочередное собрание Сольвычегодского первичного отделения КПРФ, где была обсуждены:

- тревожная ситуация, сложившаяся в местном отделении КПРФ г. Коряжма;

- действия в данной ситуации первого секретаря регионального отделения КПРФ Архангельской области Гревцова А. В., вызывающие недоумение и тревогу (и это за три месяца до выборов в Госдуму, где кандидатом от КПРФ в партийном списке идет как раз Гревцов).

По итогам обсуждения, единогласно было принято решение написать письмо поддержки членам местного отделения КПРФ г. Коряжмы в их стремлении навести порядок в своём местном отделении и отправить это письмо председателю ЦК КПРФ Геннадию Андреевичу Зюганову.