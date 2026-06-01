На сессии АрхГорДумы: каким быть отопительному сезону?

На очередной сессии Архангельской городской Думы депутаты рассмотрели итоги завершившегося отопительного сезона 2025–2026 годов и обсудили планы подготовки к следующему периоду. С докладом выступил директор департамента городского хозяйства Михаил Генин.

Он отметил, что в прошедшем сезоне удалось выявить и устранить 707 дефектов на тепловых сетях, что значительно меньше по сравнению с предыдущим отопительным периодом. Особое внимание уделялось взаимодействию с Ростехнадзором и ресурсоснабжающими организациями, а также оперативному реагированию на локальные аварийные ситуации. Несмотря на некоторые незначительные отклонения в качестве отопления и горячего водоснабжения, связанные с внутренними системами зданий и суровыми погодными условиями, серьезных нарушений не зафиксировано.

В настоящее время продолжаются гидравлические испытания и ремонтные работы, в том числе капитальный ремонт тепловых сетей от Архангельской ТЭЦ. Для подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов разработан подробный план, предусматривающий масштабные работы по текущему и капитальному ремонту, а также строительство нового участка тепловой сети. Общий объем инвестиций на следующий сезон составит почти 1,9 миллиарда рублей.

Кроме того, 20 мая было подписано концессионное соглашение с ООО «АГТС» на эксплуатацию тепловых сетей Северного округа до 2038 года. Это позволит провести реконструкцию более 11 километров сетей и повысить надежность теплоснабжения.

Председатель комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии городской Думы Михаил Иванов подчеркнул: «Подготовка к отопительному сезону — это комплексная и ответственная работа, от которой напрямую зависит комфорт жителей города. Итоги отопительного сезона 2025–2026 годов показали, что работа прошла в штатном режиме: это стало возможным благодаря своевременной подготовке объектов теплоснабжения. Радует, что благодаря слаженной работе всех служб и организаций нам удается снижать количество аварий и улучшать качество услуг. Важно продолжать инвестировать в модернизацию инфраструктуры, внедрять новые технологии и уделять пристальное внимание профилактическим мерам. Администрация города продолжит работать над надёжным теплоснабжением в следующем сезоне: главная цель — получить паспорт готовности и обеспечить стабильное теплоснабжение жителей без сбоев».

"Реализация концессионного соглашения с ООО «АГТС» – это важный шаг в этом направлении, который позволит в долгосрочной перспективе обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение для жителей Северного округа", - подчеркнул депутат от Северного округа, председатель городской Думы Иван Воронцов.

Депутаты Архангельской городской Думы подчеркнули важность своевременного и качественного выполнения всех запланированных работ в ходе подготовки нового отопительного сезона. Также была отмечена положительная динамика в снижении количества дефектов на теплосетях, что свидетельствует об эффективности принимаемых мер.

"Вместе с тем, депутаты призвали к усилению контроля со стороны управляющих компаний и ТСЖ за состоянием внутренних систем теплоснабжения в жилых домах, поскольку именно они зачастую становятся причиной локальных проблем с отоплением и горячим водоснабжением, особенно в периоды экстремальных погодных условий", - отметил депутат Архангельской городской Думы Михаил Орлов.

В ходе обсуждения были подняты вопросы о необходимости дальнейшего развития системы мониторинга состояния тепловых сетей, внедрения современных методов диагностики и прогнозирования возможных аварийных ситуаций. Также прозвучали предложения по стимулированию ресурсоснабжающих организаций к повышению энергоэффективности и снижению потерь при транспортировке тепловой энергии. Кроме этого, депутаты обратили внимание и на бесперебойное обеспечение локальных котельных на островах, в том числе обеспечением дров населения в наступающем отопительном сезоне.

"Успешная подготовка к отопительному сезону – это результат совместных усилий городской Администрации, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и самих жителей, которые должны проявлять бдительность и своевременно сообщать о любых проблемах", - отметил заместитель председателя комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии Архангельской городской Думы Александр Кузнецов.

Депутаты Архангельской городской Думы приняли к сведению отчет о завершении отопительного сезона и планы подготовки к новому, выразив уверенность в том, что намеченные мероприятия позволят обеспечить надёжное теплоснабжение города в предстоящий отопительный период 2026–2027 годов и город получит паспорт готовности.



