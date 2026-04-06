В Карпогорах открыли новый современный стадион при участии "Единой России"

В селе Карпогоры Пинежского округа состоялось открытие нового стадиона, построенного в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и Народной программы «Единой России».

Новый спортивный объект стал одним из крупнейших инфраструктурных проектов последних лет в Пинежском округе. На территории стадиона оборудованы футбольное поле, универсальные спортивные площадки, теннисный корт, хоккейная коробка, беговые дорожки, трибуны и картинг-трасса площадью 7 тысяч квадратных метров. Для спортсменов и тренеров построено современное административное здание, выполнено благоустройство территории, установлены освещение и ограждение, организована парковка.

Как отметил губернатор Архангельской области, секретарь Архангельского регионального отделения «Единой России» Александр Цыбульский, реализация проекта стала результатом совместной работы жителей, органов власти и социально ответственного бизнеса:

«Вокруг этого проекта было много сомнений, звучали предложения отказаться от идеи. Но сторонников у него оказалось больше, он был включён в Народную программу «Единой России», и общими усилиями нам удалось добиться отличного результата. Отдельно благодарю Группу компаний «Титан» за участие в реализации этого проекта. Такие инициативы удаётся реализовывать, когда у региона есть надежные партнеры. Надеюсь, что стадион станет настоящим центром спортивной жизни – для детей, семей, тренеров, спортсменов и всех, кто любит активный образ жизни», — отметил глава региона в своих соцсетях.

На открытии стадиона жителей и гостей Карпогор была подготовлена большая спортивная и культурная программа. На новом стадионе прошли мастер-классы, открытые тренировки, соревнования по различным видам спорта, а также праздничный концерт.

В партии отметили, что развитие спортивной инфраструктуры является одним из важных направлений Народной программы. Создание современных спортивных объектов позволяет жителям получать больше возможностей для занятий физической культурой, активного отдыха и проведения соревнований различного уровня