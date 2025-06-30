Губернатор оценил новый пришкольный стадион в Новодвинске

В Новодвинске открыт первый пришкольный стадион современного формата, расположенный на территории гимназии. Объект доступен для всех желающих заниматься спортом. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Александр Цыбульский во время своей рабочей поездки в Новодвинск.



Идея создания стадиона возникла на встрече с жителями в начале 2024 года и была оперативно реализована. На строительство объекта было направлено около 15 млн рублей. На территории стадиона размещены поле для мини-футбола, беговые дорожки, универсальная площадка для баскетбола и волейбола, зона для прыжков в длину и тренажеры. Для комфортных занятий спортом в вечернее время предусмотрено уличное освещение.



"Спортивная инфраструктура в городе развивается комплексно. Уже готов проект ещё одного стадиона у первой школы в партнёрстве с АЦБК, а также идёт подготовка к строительству городского стадиона. В ближайшие два года в рамках «Комфортного Поморья» появится «Стадион со скейт-парком» у школы № 5", - подчеркнул Александр Цыбульский.



Учитывая запрос жителей на новые спортивные направления, Александр Цыбульский поручил муниципалитету и региональному минспорту рассмотреть возможность создания зала для единоборств в 2026 году.



Реализация этого проекта является частью народной программы партии "Единая Россия" и способствует достижению целей национального проекта "Демография", направленных на популяризацию спорта и здорового образа жизни.