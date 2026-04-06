Чемезов своих не бросает. Игорь Орлов всплыл в Омске

Бывший глава Поморья Игорь Орлов назначен временным генеральным директором АО «Омсктрансмаш». Он приступил к обязанностям 18 мая, сообщает РБК. Предыдущий руководитель, 75-летний Василий Ковалев, ушел на заслуженный отдых.

«Омсктрансмаш» — одно из старейших предприятий Сибири, специализирующееся на военно-инженерной технике. Входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех" (Чемезов).

Напомним, Орлов возглавлял Архангельскую область два срока – с 2022 по 2020 гг. Отправлен в отставку на пике ковида, получил в народе прозвище «мусорный». Его сменил Александр Цыбульский.

Позже Орлов возглавлял Путиловский завод в Санкт-Петербурге.

19 май 16:28 | Политика / Экономика

