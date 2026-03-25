Идет Морев по городу...

Первую половину дня провел в рабочей поездке по ремонту тротуаров, рассказал градоначальник Архангельска.. В этом году погода позволила стартовать на две недели раньше, и ряд объектов уже на финише.

- Начали с ул. Воронина: по траектории народной тропы обустраиваем асфальтовую дорожку между Дачной и Папанина - основание почти готово, идет установка борта.

Вместе с депутатами фракции «Единая Россия» в Гордуме Денисом Лапиным и Михаилом Орловым остановились у колледжа телекоммуникаций. Руководство просило помочь с парковкой в грунтовом исполнении - взяли в работу, постараемся сделать в этом или следующем году.

У парковки ж/д вокзала асфальт уже уложен (участок включили по просьбам горожан, чтобы не идти в обход). Также готов участок по Обводному каналу у перекрестка с Садовой.

Тротуары на ул. Романа Куликова и Северодвинской ремонтируются по графику.

Всего в этом году выделено около 20 млн рублей на 11 участков в разных округах. Подрядчик - «МСК-Север» - должен завершить работы до конца июля. Продолжу контрольные выезды по мере выхода техники.



