Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Идет Морев по городу...

Первую половину дня провел в рабочей поездке по ремонту тротуаров, рассказал градоначальник Архангельска.. В этом году погода позволила стартовать на две недели раньше, и ряд объектов уже на финише.  

- Начали с ул. Воронина: по траектории народной тропы обустраиваем асфальтовую дорожку между Дачной и Папанина - основание почти готово, идет установка борта.  

Вместе с депутатами фракции «Единая Россия» в Гордуме Денисом Лапиным и Михаилом Орловым остановились у колледжа телекоммуникаций. Руководство просило помочь с парковкой в грунтовом исполнении - взяли в работу, постараемся сделать в этом или следующем году.  

У парковки ж/д вокзала асфальт уже уложен (участок включили по просьбам горожан, чтобы не идти в обход). Также готов участок по Обводному каналу у перекрестка с Садовой. 

 Тротуары на ул. Романа Куликова и Северодвинской ремонтируются по графику. 

 Всего в этом году выделено около 20 млн рублей на 11 участков в разных округах. Подрядчик - «МСК-Север» - должен завершить работы до конца июля. Продолжу контрольные выезды по мере выхода техники. 


 

15 май 14:27 | : Политика / Экономика

Главные новости


Это праздник со слезами на глазах. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Звезды лейтенанта Прилуцкого

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (142)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20