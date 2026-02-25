Такие же, как мы. Депутаты Архангельска встречают Первомай вместе с народом

Сегодня, 1 мая, столица Поморья присоединилась к всероссийскому празднованию Весны и Труда. В Архангельске торжественное возложение цветов к обелиску Жертвам интервенции собрало представителей профсоюзов Поморья.

Также были приглашены депутаты Архангельской городской Думы.

Федерация профсоюзов Архангельской области, как главный организатор мероприятий, традиционно начинает этот праздничный день с возложения цветов к Обелиску «Жертвам интервенции 1918–1920 годов». Выбор этого памятника не случаен: во времена интервенции профсоюз объединил подпольные силы города.

В историю сопротивления интервентам навсегда вписаны имена профсоюзных лидеров Архангельска: Карла Теснанова, Никифора Левачёва и Дмитрия Прокашева. Их арестовали и расстреляли в ночь на 1 мая 1919 года. Поэтому для профсоюзов Поморья 1 мая — это не только День весны и труда, но и день памяти героев. Первые профсоюзы в Архангельской области появились в 1905 году.

Городской депутат Елена Ануфриева, заведующая детским садом № 186, поделилась своими мыслями: «Первомай – это особенный день для каждого из нас. Он напоминает о ценности труда, о том, как важно единство и взаимопомощь. В нашей сфере, в дошкольном образовании, мы каждый день видим, как важен труд воспитателей, нянечек, всех сотрудников, которые заботятся о наших детях. Их самоотверженность и преданность делу – это настоящий вклад в будущее нашего города и страны».

«Мы чествуем всех, кто своим трудом способствует развитию нашего города и страны, – отметил председатель АрхГорДумы Иван Воронцов. – Депутаты, профсоюзы, исполнительная власть продолжают работать над защитой интересов работников бюджетной сферы, сферы благоустройства, а также ветеранских, молодежных и общественных объединений. Мы гордимся возможностью поддерживать наших горожан и создавать условия для их благополучия и процветания, и мы с нетерпением ждём, когда сможем снова собраться вместе большими колоннами трудовых коллективов, с яркими плакатами, под лозунгами «Мир! Труд! Май!» и пройти по проспекту Троицкому».