Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Такие же, как мы. Депутаты Архангельска встречают Первомай вместе с народом

Сегодня, 1 мая, столица Поморья присоединилась к всероссийскому празднованию Весны и Труда. В Архангельске торжественное возложение цветов к обелиску Жертвам интервенции собрало представителей профсоюзов Поморья. 

 Также были приглашены депутаты Архангельской городской Думы.

Федерация профсоюзов Архангельской области, как главный организатор мероприятий, традиционно начинает этот праздничный день с возложения цветов к Обелиску «Жертвам интервенции 1918–1920 годов». Выбор этого памятника не случаен: во времена интервенции профсоюз объединил подпольные силы города. 

 В историю сопротивления интервентам навсегда вписаны имена профсоюзных лидеров Архангельска: Карла Теснанова, Никифора Левачёва и Дмитрия Прокашева. Их арестовали и расстреляли в ночь на 1 мая 1919 года. Поэтому для профсоюзов Поморья 1 мая — это не только День весны и труда, но и день памяти героев. Первые профсоюзы в Архангельской области появились в 1905 году.

 Городской депутат Елена Ануфриева, заведующая детским садом № 186, поделилась своими мыслями: «Первомай – это особенный день для каждого из нас. Он напоминает о ценности труда, о том, как важно единство и взаимопомощь. В нашей сфере, в дошкольном образовании, мы каждый день видим, как важен труд воспитателей, нянечек, всех сотрудников, которые заботятся о наших детях. Их самоотверженность и преданность делу – это настоящий вклад в будущее нашего города и страны».

 «Мы чествуем всех, кто своим трудом способствует развитию нашего города и страны, – отметил председатель АрхГорДумы Иван Воронцов. – Депутаты, профсоюзы, исполнительная власть продолжают работать над защитой интересов работников бюджетной сферы, сферы благоустройства, а также ветеранских, молодежных и общественных объединений. Мы гордимся возможностью поддерживать наших горожан и создавать условия для их благополучия и процветания, и мы с нетерпением ждём, когда сможем снова собраться вместе большими колоннами трудовых коллективов, с яркими плакатами, под лозунгами «Мир! Труд! Май!» и пройти по проспекту Троицкому».

01 май 12:54 | : Политика

Главные новости


Маринуем правильно. Архангельск на пороге Первомая
Воруют ВСЕ. Почему фильм «Дело» не доходит до зрителя

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (18)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20