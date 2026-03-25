Матерый стройотрядовец из Коряжмы примет участие в предварительном голосовании

Директор Штаба молодёжных трудовых отрядов Архангельской области и руководитель Штаба студенческих отрядов СЗФО присоединился к процедуре отбора кандидатов и выдвинулся по партийному списку.

Владимир Романович родился в Коряжме, окончил САФУ по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств». В движении Российских студенческих отрядов — с 2010 года: прошёл путь от бойца до руководителя окружного штаба. Основал добровольческую акцию «Полярный десант», возглавлял штаб студенческих отрядов университета, а в 2014–2016 годах руководил Всероссийской студенческой стройкой «Поморье», координируя работу до 500 человек на объектах космодрома «Плесецк» и города Мирный.

С 2017 года он руководит студенческими отрядами Архангельской области, а с 2025 года возглавляет окружной штаб по СЗФО. Развивает проекты в сфере занятости и профориентации молодёжи, организует федеральные и региональные инициативы.

Владимир Соболев является сторонником «Единой России» и активно взаимодействует с партией. Ранее бойцы Российских студенческих отрядов во главе с ним посетили региональный исполком «Единой России», познакомились с работой партийцев и внесли предложения в Народную программу — в том числе по развитию молодёжного пространства «СО.Здание» и расширению возможностей для самореализации молодёжи.

«Работая с молодёжью, я вижу запрос на развитие и реальные возможности для самореализации в регионе. Участие в предварительном голосовании — это возможность продолжить эту работу и предлагать решения, которые будут полезны для людей», — отметил кандидат.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» пройдёт с 25 по 31 мая.



